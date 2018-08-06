بالصور.. سجل وأنقذ حياة .. حملة للتبرع بالخلايا الجذعية في شارع الفن

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

دشن السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية حملته “سجل وأنقذ حياة” في شارع الفن بأبها.

وتقام الحملة للعام الرابع على التوالي لمدة أسبوعين ابتداء من أمس، ويتخللها حملة بالراشد مول نهاية الأسبوع القادم.

يذكر أن السجل يختص بمرضى سرطان الدم وأمراض الدم الوراثية والمناعية الذين لم يجدوا مطابقين في عائلتهم، والغاية منها توعية المجتمع عن الخلايا الجذعية والمستفيد منها وآلية التبرع والتسجيل في حالة الرغبة للانضمام إلى السجل.

ويتكون كل قسم من أقسام الحملة من ثلاثة أركان: توعية، تسجيل، أخذ عينة، وبه قسمان للرجال والنساء.