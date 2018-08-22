بالصور.. سجون عسير تعايد النزلاء والنزيلات

بالصور.. سجون عسير تعايد النزلاء والنزيلات

2018/08/22
الساعة 10:30 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير 

وجه مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام مدراء السجون الفرعية بالمنطقة بمعايدة النزلاء وتقديم وجبتي إفطار وغداء العيد ومشاركتهم فرحة العيد.
يأتي ذلك بمشاركة النزلاء والنزيلات فرحة الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية وتنمية هذا الشعور في نفوسهم كي يعيشوا المناسبة من خلال استقبال زوارهم وتعزيزاً للتواصل والعلاقات الاجتماعية مع أسرهم وأقاربهم.

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