بالصور.. ضبط 600 حاج مخالف في مشعر منى

بعثة المواطن - وليد الفهمي - أحمد المسعود - المشاعر المقدسة

كشف قائد مراكز الضبط الأمني بالمشاعر المقدسة لـ”المواطن” أن الأعمال القائمة في مراكز الضبط بدأت منذ وقت مبكر في مهامها لإيقاف وضبط الحجاج غير الحاملين للتصاريح النظامية والرسمية .

وألمح العميد فواز بن عبدالعزيز الصحفي لـ ” المواطن ” أن الخطط الأمنية التي تم اتخاذها تمنع وصول الحجاج غير النظاميين لمناطق الحج وتطبيق العقوبات بحق من يخالف أنظمة الحج , مؤكدا أن النقاط الأمنية تعمل وفق تخطيط وتعليمات تحد – ولله الحمد – من دخول أي حاج غير نظامي، وتنتشر تلك النقاط الأمنية على كافة مداخل ومخارج المشاعر المقدسة ، وقد تم ضبط أكثر من 600 حاج مخالف منذ الساعات الأولى لانتقال الحجاج في مشعر منى.

وأوضح العميد الصحفي أن جميع رجال الأمن سوف يؤدون واجباتهم العملية ميدانياً كما هو معهود منهم دائما ، بهدف تنظيم أكثر أمانا وسلامة ولكافة حجاج العالم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لعام 1439هـ ، مؤكداً أن المملكة بقيادتها الرشيدة، تقدم الدعم السخي بتوفير كافة الإمكانيات البشرية والخدمية لراحة حجاج بيت الله الحرام .

واختتم الصحفي بالتأكيد على أنه لن يتم دخول أي مخالف، لذا على جميع المواطنين والمقيمين عدم تحمل المشقة والعناء ، دون وجود تصريح يمكنه من أداء فريضة الحج.