بالصور.. ضبط 650 كغم من الأرز الفاسد قبل بيعها في مستودع شهير بالمسارحة

المواطن - علي شيبان - جازان

تمكّن مراقبو بلدية محافظة أحد المسارحة، من ضبط أكثر من 130 كيساً للأرز الفاسد غير الصالح للاستهلاك الآدمي بأحد المستودعات التموينية الشهيرة ويعادل وزن الكيس الواحد 5 كيلو جرامات، حيث تمت مصادرة أكثر من 650 كيلو جرامًا.

وأوضح المشرف الميداني الدكتور إبراهيم سلامي، أن الكمية كانت معدة للبيع، وتم ضبطها خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية باستمرار، كما تم إتلافها لأنها غير صالحة للاستهلاك بسبب سوء التخزين والحفظ.

بدوره، أوضح رئيس بلدية أحد المسارحة المهندس سلمان الفيفي، أن الحملات التفتيشية مستمرة على مدار العام، ولن يكون هناك أي تعاطف أو تساهل في تطبيق اللوائح الجزائية بحق أي مخالف، داعيًا الجميع إلى التعاون مع البلدية على الرقم المخصّص للبلاغات والطوارئ بأمانة منطقة 940 وكذلك قنوات التواصل بالأمانة للحد من المخالفات.