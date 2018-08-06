بالصور .. عيش التحدي تشهد التدريبات المكثفة لجواهر المملكة

المواطن - الرياض

خضع اللاعبون السعوديون لتدريبات مكثفة، اليوم، في أكاديمية ريال مدريد الإسباني وأكاديمية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك ضمن برنامج عيش التحدي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر” صورًا من تدريبات اللاعبين السعوديين المكثفة والتي يخوضونها ضمن برنامج عيش التحدي والمُنظم بواسطة STC بالتعاون مع اتحاد الكرة السعودي.

ويسعى اتحاد القدم السعودي إلى تطوير أداء اللاعبين الشباب والناشئين في كرة القدم عن طريق الاحتكاك بأفضل الطرق العالمية في التدريب، من أجل تطوير المستوى الفني والبدني لهم من أجل ما هو مقبل.

سبق للهيئة العامة للرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ أن ساهمت في احتراف 9 لاعبين من المملكة للدوري الإسباني، وكان منهم لاعبون شباب.