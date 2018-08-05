بالصور.. ماذا تعرف عن إدارة الحشود ومهامها في المسجد الحرام؟

المواطن - مكة المكرمة

تعنى إدارة الحشود بمتابعة انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام؛ لترصد الملاحظات التي تعيق الحشود وتبحث عن حلول لها.

ويأتي هذا وسط تنسيق مستمر مع الجهات الأمنية بالمسجد الحرام لإبلاغهم بتلك الملاحظات وإعداد تقارير يومية توضح كافة ما تم رصده على مدار اليوم.

وتُعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول في إدارة الحشود وتنظيمها، حيث برعت عبر عقود مضت من الزمن في تسيير حركة الزوار والعمّار وانسيابية حركتهم داخل المشاعر المقدسة، عبر سلسلة من الإجراءات التي تنظم توافدهم إلى مختلف منافذ هذه البلاد المباركة ومن خلال منظومة متكاملة؛ هدفها الذي تسمو إليه خدمة زوار بيت الله الحرام والعمل على راحتهم.

وفي هذه الفترة وقبيل بداية موسم الحج للعام 1439هـ تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من جهودها عبر عدد من الإدارات التي تؤدي مهامها المختلفة، ومن هذه الإدارات إدارة تهتم وتُعنى بالحشود داخل الحرم المكي الشّريف على مدار الساعة، بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي يحرص دومًا على تحقيق أعلى درجات الانسيابية لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام.

واستعرضت إدارة الإعلام والاتصال عبر حوار صحافي أجرته مع مدير إدارة الحشود بالمسجد الحرام المهندس فارس بن فايز ملا عما يجري من استعدادات في هذه الأيام قبيل بدء موسم الحج في أجواء تسودها الطمأنينة، وبتكامل في الخدمات وتضافر في الجهود وتنسيق مستمر بين الرئاسة والجهات المعنية.

ما هي المواقع التي تدخل ضمن تغطية إدارة الحشود؟

الإدارة تعمل جاهدةً على متابعة انسيابية الحركة في جميع المواقع بالمسجد الحرام كالساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه.

من خلال تواجدكم في عدد من المواقع المختلفة بالمسجد الحرام ما هي المهام التي تقومون بها؟

يقوم منسوبو إدارة الحشود برصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافة للتنسيق مع الجهات الأمنية للتعامل مع تلك الملاحظات.

بعد أن يتم رفع الملاحظات والمعوقات التي تم رصدها ما الخطوة التي تلي ذلك؟

نقوم بإعداد تقارير يومية للأوضاع في المسجد الحَرَام، نضع من خلالها حلولًا للمعوقات، وتستخدم في التقارير الخرائط التي توضح مواقع تلك الملحوظات.

فريق العمل كيف يتم توزيعه لتغطية كافة المواقع بالمسجد الحرام؟

توجد خطط موضوعة لتوزيع فريق العمل على كافة المواقع لمتابعة الانسيابية ويتم ذلك بشكل يومي ومستمر.

