بالصور.. مدير الجوازات يعلن انتهاء خطة مرحلة القدوم لموسم الحج بوصول 1,684,629 حاجا

المواطن - واس

أعلن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى قدوم 1,684,629 حاجاً في موسم حج هذا العام 1439هـ عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية ، مبينا أن 1,584,085 حاجاً قدموا عبر المنافذ الجوية ، و 84,381 حاجاً عبر المنافذ البرية ، و16,163 حاجاً عبر المنافذ البحرية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بجدة اليوم بمناسبة انتهاء خطة مرحلة القدوم لموسم حج هذا العام .

وأكد اللواء اليحي، اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة ” الجوية والبرية والبحرية “، منوهاً بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- على تسهيل إجراءات دخول الحجاج من مختلف المنافذ .

وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات، بإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا،كلفت خلال خطة مرحلة القدوم الكوادر البشرية المؤهلة ،مدعومة بالأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج وفي وقت قياسي .

وبين أن الجوازات أعدت لجاناً إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة المكرمة في كل من مراكز : الشميسي ، والتنعيم ، والبهيتة ، والكر ، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين لتعليمات الحج وفق الأنظمة المعمول بها والمقررة بحقهم، مفيداً أن العقوبات التي تنص عليها الأنظمة بحق الناقلين للحجاج دون تصريح متعددة ، حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجاً لا يحملون التصريحات النظامية بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة 15 يوماً .

وأضاف اللواء سليمان اليحيى، أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة شهرين ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة ستة أشهر والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي ، كما يتم ترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ، ويمنع من دخول المملكة نهائياً ، ويتم أيضاً التشهير بالمخالف .

وأشار إلى أن قوة الجوازات بالحج استعدت للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام القادمة في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم لأوطانهم بحفظ الله ورعايته، داعياً جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة إلى الالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج والمحددة بالتأشيرة الممنوحة لهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة والعقوبة المقررة .

ونوه مدير عام الجوازات،بجهود المشاركين من قطاع الجوازات في مهمة حج هذا العام الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، مشدداً على دور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ودعمها لقطاع الجوازات وإسهامها في إيصال المعلومة والرسائل إلى المستفيدين ،لاسيما حجاج بيت الله الحرام .