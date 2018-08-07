بالصور.. مشاركات الدوائر الحكومية برجال ألمع تُنجح مبادرات زراعة شجرة السدر

المواطن - سعيد آل هطلاء - رجال ألمع

تعيش محافظة رجال ألمع هذه الأيام رواجًا في المبادرات الخاصة بزراعة أشجار السدر، والتي تقام برعاية جمعية النحالين التعاونية برجال ألمع، وبالتعاون والشراكات مع عدد من الدوائر الحكومية بالمحافظة، ومنها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وبلدية رجال ألمع، حيث حققت هذه المبادرات نجاحًا منقطع النظير بفضل تضافر الجهود من الجميع بالمحافظة وعلى رأسهم الدوائر الحكومية.

وشارك وكيل محافظ رجال ألمع علي بن عبدالله آل مسدف في المساهمة بالزراعة والرعاية والتفرغ من بعد صلاة الظهر إلى مغرب ذلك اليوم، حيث زار مزارع البن واطلع على سير زراعة المبادرة.

وكان مدير فرع وزارة المياه والبيئة والزراعة سعد آل أبو سراح مشاركًا في المبادرة بفريق من الفنيين المختصين وقد دعمها بـ500 شتلة سدر.

وتحدث آل مسدف عن أهمية شجرة السدر من الناحية الاقتصادية والطبيعية والعلاجية، داعيًا الجميع بالعناية بها ورعايتها، كما وزع الشهادات والدروع على المتطوعين.

كما ساهمت إدارة تعليم المحافظة بالمشاركة في المبادرات عن طريق التوعية بفوائد الشجرة المباركة وأهمية زراعتها وذلك بين العاملين، حيث شاركت الإدارة في مبادرة قرى ثاه بعدد من منسوبيها وعلى رأسهم مساعد مدير تعليم رجال ألمع أحمد العرفجي، إضافة إلى المشاركة بقسم الأمن والسلامة وإعلاميين إدارة التعليم.

ومثل مدير القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أحمد بن معدي آل غنية القطاع بالمشاركة في هذه المبادرات عن طريق تواجد فرق سيارة إسعاف مجهزة بالتجهيزات الطبية الكاملة، وقد أشرف على سير العمل في مركز صحي ثاه تحسبًا لأي إصابة تحصل أو طوارئ أثناء تنفيذ سير هذه المبادرة، بالإضافة إلى مشاركة فريق طبي أيضًا من مركز صحي الحبيل.