بالصور.. وفاة وإصابة ١٠ في تصادم مروع على طريق البرك بعسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - البرك - عسير

توفي 5 أشخاص، فيما أصيب 5 آخرون في تصادم مروع على طريق البرك بمنطقة عسير أمس السبت.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً عن حادث تصادم أمس السبت نتج عنه وفاة وإصابة ١٠ أشخاص.

وفي التفاصيل، تلقت غرفه العمليات بلاغاً عن حادث تصادم على طريق البرك عند الساعة ١٩:٤٠ من مساء أمس.

وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية بالموقع، حيث تبين وجود خمس وفيات بالموقع وخمس إصابات ثلاث منها حالتهم حرجة وتم نقل جميع الإصابات عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى البرك ومستشفى محائل العام.