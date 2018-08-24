بالصور.. وفاة وإصابة 18 في حادث انقلاب مروع على طريق الرين – بيشة

المواطن - سعيد آل هطلاء - بيشة

شهد طريق الرين – بيشة، حادثًا مروعًا، صباح أمس، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 16 آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب على طريق الرين نتج عنه وفاتان وإصابة ١٦ آخرين.

وأضاف أن غرفة العلميات تلقت بلاغًا عن حادث على طريق الرين بيشة عند الساعة ١١:٢٤ صباح أمس الخميس، وعلى الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع حيث نتج عن الحادث وفاتان و١٦ إصابة حيث اتضح أن أغلب الإصابات نقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية.

وأضاف الشهري أن موقع الحادث يبعد ما يقارب ١٤٠ كيلو عن بيشة وتم نقل إصابتين عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى الملك عبدالله ببيشة، ونوه الشهري بعدم تحريك المصابين أو نقلهم إلا عن طريق الفرق الإسعافية.