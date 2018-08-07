بالصور.. 5 فرق تتنافس على جوائز مهرجان الثروة الترفيهي في الباحة

المواطن-أمل الغامدي-الباحة

تواصل مسابقة الفنون الشعبية بمهرجان الثروة الترفيهي بمحافظة القرى بالباحة، تقديم فقراتها الفنية لزوار ومرتادي المهرجان، وذلك بمتنزه الثروة الوطني.

وانطلق المهرجان أمس بمشاركة 5 فرق حيث قدمت فرقة صوت الجنوب بمحافظة بني حسن، عددًا من الألوان الشعبية، بحضور الشاعر فهد جعدان، وخالد غنيم.

فيما تتواصل اليوم الثلاثاء فعاليات المسابقة بإقامة ندوة بعنوان “الشعر الشعبي في الباحة” يقدمها علي الرباعي، ومحمد ربيع.

الجدير بالذكر أنه تم رصد جوائز للمسابقة بقيمة 55 ألف ريال، حيث يحصل الفائز الأول على 30 ألف ريال فيما يحصل الثاني على 15 ألفًا، والثالث 10 آلاف ريال، إضافة إلى 5 آلاف ريال لكل فرقة مشاركة.