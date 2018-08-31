بالفيديو.. أذرع الملالي تعبث بالمنطقة.. أقامت منشأة عسكرية بسوريا وهربت الصواريخ للعراق

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشفت صحيفة إسرائيلية شكلاً جديدًا للتواجد الإيراني في سوريا، وذلك من خلال إقامة منشأة لتصنيع صواريخ أرض – أرض لتكون تهديدًا جديدًا من جانب الحرس الثوري الإيراني في البلاد.

واستعرضت صحيفة تايمز الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، مجموعة من الصور التي أُخذت عبر القمر الصناعي في سوريا، والتي أظهرت بنية تحتية لمنشأة أكدت أنها إيرانية مُخصصة لبناء صواريخ أرض – أرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعد إشارة جديدة لمحاولات إيران لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن الحدود الشمالية لسوريا مليئة بالتوترات على المستوى العسكري.

وقالت الصحيفة إن الصور التي التقطتها ImageSat International ونشرتها القناة العاشرة الإسرائيلية، تظهر منشأة خارج وادي جهنم في شمال غرب سوريا، وهي تشبه في تكوينها منشأة بارشين الإيرانية، والتي ترتبط بالصواريخ الباليستية والبرامج النووية لطهران.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر استخباراتية لوكالة أنباء رويترز، أن إيران قامت بالفعل بتهريب صواريخ باليستية متوسطة المدى إلى داخل العراق.

وقالت مصادر معلوماتية من دول إيران والعراق وعدد من الدول الغربية المعنية بمتابعة الأوضاع في البلاد، إن الحرس الثوري قام بشكل فعلي بتسليم عناصر مجموعات من الشيعة في العراق الصواريخ متوسطة المدى، وهو ما يعني أنها قد تكون قادرة على استهداف عدد من الدول المحيطة بتلك القاذفات.