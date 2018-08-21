بالفيديو.. أصغر متطوع يخفف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

وثق مقطع متداول، أصغر متطوع يخدم ضيوف الرحمن ويحاول تخفيف حرارة الجو عنهم في المشاعر المقدسة.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طفلًا تراوح عمره بين السادسة والسابعة، أثناء قيامه بتخفيف حرارة الجو عن الحجيج بواسطة جهاز مُعدٍّ لذلك، وهو يرتدي الزيَّ الخاص بالتطوع.

وظهر الطفل خلال المقطع وهو يقوم برش رذاذ الماء على الحجاج لتخفيف شدة الحر عليهم، أثناء أدائهم مناسك الحج.