بالفيديو.. ألمانيا تقتلع تمثال أردوغان

المواطن - متابعة

أزالت مدينة فيسبادن الألمانية تمثالًا ذهبيًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد يومين من وضعه بعد أن تسبب في حالة من الاستفزاز والضجر بين الألمان.

التمثال الذهبي الذي نصب في ساحة الوحدة يزن 2.5 طن وبارتفاع أربعة أمتار، وجاء في إطار مهرجان “فيسبادن بينالي”، الذي يحمل هذه السنة شعار “الأخبار السيئة” بحسب صحيفة دويتشة فيلة الألمانية.

وسعى منظمو هذا المهرجان من خلال ذلك إلى الاستفزاز عن طريق الفن، وقد نجحوا على ما يبدو في ذلك، حيث تم تلطيخ تمثال أردوغان بعبارات مثل “هتلر تركيا”.

الطريف في الأمر أن مجلس مدينة فيسبادن، والتي تقع في ولاية هيسن، تفاجأ بدوره من وضع تمثال للرئيس التركي أردوغان يوم الاثنين الماضي فتقرر على الفور إزالته.