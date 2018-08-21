بالفيديو.. الحارثي في قصيدة أمام الملك

المواطن - مكة المكرمة

ألقى المقدم مشعل الحارثي قصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، الأمراء وفضيلة المفتي وأصحاب الفضيلة وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.

وقال الحارثي في قصيدته، بعد السلام على خادم الحرمين الشريفين:

يمناي سمي بذكر معلمك بالقلم

سلام يا المملكة قائد وشعب وعلم

سلام يا المملكة يا كل قواتها

سلام يا المملكة يا دار حج وحرم