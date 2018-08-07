بالفيديو.. السفير السابق معصوم مرزوق يفجر أزمة في مصر.. القصة كاملة

المواطن - القاهرة

لم تمضِ ساعات على بيان السفير المصري السابق معصوم مرزوق ، ونشره عبر حسابه في فيسبوك، ودعا خلاله للتظاهر في ميدان التحرير وتعطيل العمل بالدستور، بدعوى تحريك الحياة السياسة الراكدة، حتى انهالت التعليقات وردود الأفعال، حتى وصل الأمر لتقديم بلاغ للنائب العام يتهم معصوم مرزوق بمحاولة إثارة الفوضى في البلاد.

بلاغ للنائب العام

وفي هذا السياق تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد السفير السابق معصوم مرزوق، يتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة، والإساءة لمؤسسات الدولة، والدعوة للفوضى.

وقال “حامد” في بلاغه الذي حمل رقم “٨٧٨٢” لسنة ٢٠١٨ عرائض النائب العام: أول أمس الأحد نشر المبلغ ضده المدعو معصوم مرزوق بيان على صفحته الشخصية على الفيسبوك، وجاء هذا البيان بعنوان نداء إلى شعب مصر قام فيه بالهجوم على الدولة المصرية وبنشر أخبار كاذبة والإساءة لمؤسسات الدولة وبمثابة دعوة للفوضى”.

استفتاء شعبي

وأضاف مقدم البلاغ، أن المبلّغ ضده طالب في بيانه بإجراء استفتاء شعبي عام على استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم، وتعطيل العمل بالدستور، وتشكيل مجلس انتقالي لتولي الحكم 3 سنوات. والعفو الشامل عن الإرهابيين والمجرمين وتعطيل كل الاتفاقيات الدولية، واختتم بيانه بالتهديد بالدعوة للتظاهر في ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة يوم 31 أغسطس 2018.

وتابع: “المبلغ ضده مجرد سفير على المعاش من بين آلاف السفراء السابقين ولا يمثل إلا نفسه، فبيانه عبارة عن دعوة شخصية من آحاد الناس وليس صادراً من كيان حزبي أو جهة اعتبارية وبالتالي فدعوته لإجراء استفتاء شعبي وتعطيل الدستور وتشكيل مجلس انتقالي ودعوته للتظاهر هي وجهة نظر شخصية لإنسان مختل عقلياً” حسب تعبير مقدم البلاغ.

اتهامات بإهانة القضاء

وأردف: “المدهش الذي يكشف جنون وبهتان المبلغ ضده، وأنه مدفوع دفعاً من آخرين لكبر سنه، قيامه بإهانة رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل البيان بأيام قليلة ثم كتب البيان بتشكيل المجلس الانتقالي المزعوم من قضاة المحكمة الدستورية العليا وهو ما يكشف عن التناقض والخلل الذي أصاب بيان المبلغ ضده فكيف سيستعين المبلغ ضده حسب خرافاته بمن أهانهم وانتقدهم – الأمر الذي يستوجب فحصه عقلياً ونفسياً“.

وطالب بنهاية بلاغه بالتحقيق فيما ارتكبه المبلغ ضده، معصوم مرزوق بغرض قلب نظام الحكم وتعطيل الدستور وإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الاجتماعي والإضرار بالأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد وإسقاط الدولة.

دعوات للمحاكمة

من جهته طالب النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب ، بتفعيل نصوص القانون والدستور على كل من يخالف النصوص المتعلقة بنظام الحكم بهدف هدم مؤسسات الدولة، في إشارة إلى دعوات التظاهر التي أطلقها معصوم مرزوق .

وقال أبو حامد:” مصر دولة قانون ودستور أي دعوات خارج الدستور وإجراءاته الخاصة بالحكم والنظام السياسي فهي جريمة دعوة لقلب نظام الحكم وهدم المؤسسات الدستورية ، ومثل هذه الأمور تطلب تفعيل القانون بمنتهى الحسم“.

وأضاف أبو حامد أن دعوة معصوم مرزوق للتظاهر وتعطيل الدستور وإجراء استفتاء على استمرار رئيس منتخب منذ شهر بتأييد شعبي من خلال انتخابات نزيهة أمر يهدد أمن وسلامة المجتمع ويعرضه للخطر، لأن الهدف من هذه الدعوات العودة بمصر إلى المربع صفر، بحسب “اليوم السابع”.

ليست معارضة

وتابع عضو مجلس النواب هذه الدعوات ليست معارضة، لأن المعارضة تكون على سياسات وقرارات في إطار ما حدده القانون والدستور ، وإنما هي محاولة لضرب استقرار الوطن والتشكيك في مؤسسات الدولة وهى نفسها الأجندة التي يحملها الإخوان وأنصارهم.

مرتضى منصور يتدخل

بدوره شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق عقب مبادرته الذي طالب فيها بتعطيل الدستور، وعمل انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال مرتضى منصور، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء أمس الاثنين، إن تصريحات معصوم مرزوق تدل بأنه لديه خلل في عقله.

وتابع ساخرًا: معصوم مرزوق مريض نفسًيا.. وكلامه محتاج مستشفى أمراض عقلية.. وشبه الريس حنتيرة في أغنية الليلة الكبيرة.. وكلامه عته“.