بالفيديو.. اللواء العقيلي: الميليشيا الحوثية تنتهك حقوق المواطن اليمني وتسيء معاملة النساء

المواطن -الرياض

أكد اللواء طاهر العقيلي رئيس أركان الجيش اليمني أن الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تنتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية.

ولفت العقيلي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن التحالف ملتزم بكافة المواثيق والأعراف الدولية في العمليات التي ينفذها في الميدان.

وأشار إلى أن المواطن اليمني في الأراضي التي تخضع لاحتلال الحوثيين يهان ويفتش الصغير والكبير ويتم معاملتهم بشكل غير إنساني.

يذكر أن رئيس هيئة أركان الجيش اليمني كان قد تعرض لإصابة طفيفة، الجمعة، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل طردها مؤخرًا من منطقة المهاشمة بمديرية خب بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأفاد مصدر في هيئة الأركان اليمنية، بأن لغمًا أرضيًا استهدف سيارة كانت تقل اللواء العقيلي وبرفقته محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، ورئيس هيئة الإسناد اللوجيستي اللواء أحمد محمد الولي، والعميد علي محسن الهدي قائد “اللواء 101 مشاة”، والعميد طيار فيصل الجماعي مدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة، قبل ظهر الجمعة الماضية بحسب قناة العربية.