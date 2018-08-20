بالفيديو.. “المواطن” توثق همة جوازات البهيتة.. عيون تراقب كل مخالف

المواطن - مكة المكرمة

سلطت صحيفة “المواطن“، الضوء على الأعمال الميدانية وجهود منسوبي المديرية العامة للجوازات، وذلك بتشكيل عدة لجان موسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة تتولى تطبيق العقوبات وإصدار القرارات الإدارية بحق الناقلين المخالفين لنظام الحج والذين ينقلون أشخاصاً لا يحملون تصاريح حج نظامية، ويتم ضبطهم من قبل جهات الضبط الميداني في مراكز مداخل مكة المكرمة.

ورصدت “المواطن” أعمال اللجان الموسمية لحج عام 1439هـ بالمركز الأمني للبهيتة، حيث إن هذه اللجان تعمل شبه قضائية وعلى مدار الساعة وتتولى إصدار العقوبات الفورية.