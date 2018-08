بالفيديو.. تحطم طائرة مدنية أمريكية أقلعت من مطار سياتل دون إذن

المواطن - متابعة

تحطمت طائرة ركاب مدنية من طراز “Horizon Air Q400” تابعة لشركة “Alaska Airlines” بعد إقلاعها من مطار سياتل الدولي في ولاية واشنطن بلا تصريح.

وقال مكتب شرطة مقاطعة بيرس، اليوم السبت، إنه تمت سرقة الطائرة على يد رجل يبلغ من العمر 29 عاماً، فيما لم يكن هناك ركاب آخرون على متن الطائرة.

وأضاف المكتب: “هذا ليس حادثاً إرهابياً”.

وبينت الشرطة أن سارق الطائرة ميكانيكي، دون تقديم تفاصيل إضافية عن اسمه، مشيرة إلى أن الحادث عمل انتحاري ولا علاقة له بالإرهاب، بالإضافة إلى أنه قام بهذا العمل وحيداً.

وأضافت الشرطة أن الطائرة من طراز Q-400 وتتسع لـ75 شخصاً، ولم يكن على متنها أي ركاب أو أفراد طاقم خلال عملية السرقة، وأن التحطم سببه عدم خبرة الميكانيكي بالطيران.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية بياناً قالت فيه: “لا يمكننا تأكيد أي شيء في هذا الوقت. نحن نحاول الحصول على معلومات دقيقة حول ما يجري في الواقع. وبدون تأكيد أي شيء، ستكون الطائرة المسروقة قضية أمنية”.

وحاولت السلطات الأمريكية اعتراض الطائرة بمقاتلة من طراز “F-15″، بحسب “فوكس نيوز” الأمريكية، وشوهد تصاعد دخان في جزيرة كاترون التابعة لولاية واشنطن، فيما جرى إيقاف رحلات الطيران من مطار سياتل بشكل مؤقت.

#BREAKING Alaska Airlines says it is aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air plane from Seattle-Tacoma International Airport. This video was taken by a woman who lives south of the airport. She says this is the plane. (Courtney Jensen Junka) pic.twitter.com/Zh3E4aGfSk

— Fox26 News (@KMPHFOX26) August 11, 2018