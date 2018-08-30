بالفيديو.. حساب المواطن يذكر بطريقة تقديم اعتراض عدم الأهلية

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بآليات تقديم اعتراض على عدم الأهلية لغير المشمولين في البرنامج سواء بالنسبة لرب الأسرة أو أحد التابعين.

ونشر حساب المواطن مقطع فيديو تضمن الطريقة التي يمكن من خلالها رفع طلب اعتراض على عدم الأهلية للحصول على الدعم.

وأوضح البرنامج، أنه يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

ولفت إلى أنه في حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

وأوضح البرنامج، أن رفع الاعتراض يتم من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية، يتم الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.

وكان حساب المواطن أعلن أمس صدور نتائج الأهلية للدورة العاشرة التي سيتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل.

وقال حساب المواطن إنه يمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط التالي (هنا)

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في دورة الدفع العاشرة في العاشر من شهر سبتمبر المقبل وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

هذا ويواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الحادية عشرة والتي سيتم إيداعها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

تعرّف على خطوات تقديم طلب الاعتراض على

قرار عدم الأهلية في #حساب_المواطن .. pic.twitter.com/8fimKoOgCS — حساب المواطن (@citizenaccount) August 30, 2018