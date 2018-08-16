بالفيديو.. رزان متطوعة سعودية تقضي حياتها مع الحاجّات المنومات منذ 6 سنوات

“وقتي مع المريضات المسنات من ضيوف الرحمن مختلف.. فيه كمية من المشاعر ويمثل ارتباطنا كمسلمين مثل الجسد الواحد”.. هكذا بدأت رزان الجاوي تحكي قصتها مع التطوع التي بدأت قبل 6 سنوات.

وقالت رزان في مقطع فيديو بثه حساب التواصل الحكومي عبر تويتر: “أقضي وقتي في موسم الحج مع الحاجات المنومات في مستشفى النور التخصصي فهن في حاجة إلى من يستمع إليهن ويكون قريباً منهن ويخفف من معاناتهن”.

ولفتت رزان إلى أنها واحدة من عدة فتيات نذرن أنفسهن لهذا العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن طمعًا في الأجر من عند الله.