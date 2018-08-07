بالفيديو.. مبتعثون في كندا يوجهون رسالة إلى الملك سلمان

المواطن - الرياض

في موقف ليس بمستغرب عبّر عدد من الطلاب السعوديين في كندا عن تأييدهم التام والمطلق لقرار المملكة طرد السفير الكندي وسحب سفير السعودية من كندا بعد التجاوزات التي صدرت من الخارجية الكندية بحق المملكة.

وفي مقطع فيديو وثق 3 من المبتعثين في كندا رسالتهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤكدين أنهم يقفون قلبًا وقالبًا مع كل ما قامت به المملكة.

وكانت المملكة قد تعاملت بحزم مع تدخل كندا في شؤونها الداخلية تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان.

وردت المملكة على كندا بصورة تقطع الطريق على المزايدين فيما يخص قضايا حقوق الإنسان في المملكة لتؤكد بذلك الرياض أنها أحرص على حقوق وحريات مواطنيها من أي دولة أخرى وأنها لن تسمح لأي من كان أن يتطاول على المملكة أو ينال من هيبتها وسيادتها.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أمس أنها أوقفت كافة برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى أوتاوا، على خلفية التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الكندية مع البدء في خطة عاجلة لنقل المبتعثين إلى دول أخرى.