بالفيديو.. مدينة بكة للتربية الخاصة.. الأكبر في الشرق الأسط

المواطن - الرياض

أعلن وزير التعليم، د.أحمد العيسى، استعداد الوزارة لتشغيل مدينة بكة للتربية الخاصة في مدينة مكة المكرمة، وهي أكبر مدينة من نوعها في الشرق الأوسط.

وأوضح وزير التعليم، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن تشغيل المدينة سيكون من خلال شركة تطوير القابضة، وتشمل خدمات الإيواء والضيافة والتعليم والتأهيل لجميع حاجات ذوي الإعاقة من أبناء المملكة.

وأضاف العيسى أن مدينة بكة للتربية الخاصة ستبدأ خدماتها اعتبارًا من بداية العام الدراسي بمشيئة الله، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 1000 طالب وطالبة، بالإضافة للخدمات المساندة والتي منها 250 جلسة يوميًّا، وستكون المدينة بداية لعودة المبتعثين من طلابنا إلى وطنهم.

وأشار وزير التعليم إلى أن مدينة بكة للتربية الخاصة ستشمل خدمات التدخل المبكر لذوي اضطرابات طيف التوحد ومتلازمة داون من عمر ثلاث سنوات عبر مدرسة متخصصة، وكذلك خدمات تعليمية من المرحلة الأولى وحتى السادسة الابتدائية.

تستعد وزارة التعليم لتشغيل #مدينة_بكة_للتربية_الخاصة في مدينة مكة المكرمة وهي أكبر مدينة من نوعها في الشرق الأوسط..

سيكون التشغيل من خلال شركة تطوير القابضة وتشمل خدمات الإيواء والضيافة والتعليم والتأهيل لجميع احتياجات ذوي الإعاقة من أبناء المملكة.. pic.twitter.com/tPqAnTNYjJ — د. أحمد العيسى (@aleissaahmed) August 25, 2018