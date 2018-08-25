بالفيديو.. مراسلة تفقد الوعي في بث مباشر

المواطن - موسكو

فقدت مراسلة روسية الوعي، وتعرضت لحالة من الإغماء، أثناء إجرائھا مقابلة على الھواء مباشرة مع وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.

وكانت المراسلة داريا كازلوفا توجه أسئلتھا للوزير، حيث فقدت توازنها، وحاول الوزير وسيدة كانت قريبة منھا مساعدتھا على استعادة توازنھا.

وبعد أن وقفت باعتدال لثوانٍ لم تلبث أن ترنحت ساقطة على الأرض، ليھب الوزير والحاضرون لمحاولة الإمساك بھا مرة أخرى ومحاولة تقديم المساعدة اللازمة لها.