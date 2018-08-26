بالفيديو.. مشهد غريب لثعبان قُطع رأسه يتحرك أثناء طهيه

المواطن - متابعة

نشرت امرأة مقطع فيديو غريب من داخل مطبخها لثعبان يتحرك ويتلوى داخل إناء أثناء طهيه به، على الرغم من قتله وقطع رأسه.

والتفسير العلمي لهذا الأمر، هو وجود ردة فعل عصبية تكون مختزنة ومتواجدة داخل جذع الثعبان الناقل للإشارات العصبية في صورة ترددات كهربية، فيستمر ذلك الجزء في الحركة حتى نفاد الطاقة المتواجدة به، وهو نفس السبب الذي يؤدي إلى استمرار حركة ذيل البرص بعد قطعه.