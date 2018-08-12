بالفيديو.. ناسا تنجح في إطلاق مسبار فضائي لملامسة الشمس

بالفيديو.. ناسا تنجح في إطلاق مسبار فضائي لملامسة الشمس

2018/08/12
الساعة 1:57 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, المواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تمكنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” من إطلاق مسبار Parker Solar Probe للاقتراب من الشمس بدرجة لم تصل إليها أي مركبة فضائية أخرى بعد تأجيلها أمس السبت بسبب عطل فني.
تحمل المسبار الحرارة الرهيبة أثناء دخوله إلى الهالة المحيطة بالشمس والتي يطلق عليها البعض “إكليل الشمس”، لدراسة هذا الجزء الخارجي من غلافها الجوي الذي يسبب ما يعرف بالرياح الشمسية.
ووفقاً لما نشرته وكالة رويترز الإخبارية، فإن Parker Solar Probe هو مسبار غير مأهول تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار، وتم تصميم المسبار ليغوص في الغلاف الجوى الغامض للشمس، والمعروف باسم الكورولا، الذي يقع على بعد 3.83 مليون ميل (6.16 مليون كيلومتر) من سطحه خلال مهمة مدتها سبع سنوات.

 

 


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