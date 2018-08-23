بالفيديو.. نجاة طفلة صغيرة من الموت داخل فناء منزلها

المواطن - متابعة

أنقذت العناية الإلهية طفلة صغيرة من الموت المحقق داخل فناء منزل عائلتها في إحدى دول الخليج.

ووثق مقطع فيديو متداول رصدته كاميرا المراقبة، رجلًا يقود سيارته إلى داخل المنزل ثم توقف لتنزل من السيارة طفلتان اتجهت إحداهما مباشرة لإغلاق باب المرأب، فدفعته فتحرك معها حتى اصطدم بآخر الجدار.

وفجأة انفكت الأجزاء وسقط الباب لكن أسرعت الطفلة وركضت بعيدًا، وهرع الأب هو الآخر لينقذها.