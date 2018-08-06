بالفيديو والصور.. انفجار يهز مطار بولونيا في إيطاليا

المواطن - متابعة

وثق عدد من حسابات تويتر انفجارًا وقع في محيط مطار بولونيا في إيطاليا.

وأظهرت المقاطع الموثقة ألسنة اللهب وهي تتصاعد وأعمدة الدخان الكثيف تغطي سماء المنطقة.

ولم يتبين بعد سبب الانفجار حتى الآن.

والمعروف أن مطار بولونيا هو مطار دولي يخدم مدينة بولونيا الإيطالية ويحتل المرتبة السابعة على صعيد إيطاليا من حيث عدد المسافرين، يبعد بحوالي 6 كلم من مدينة بولونيا، وبـ200 كلم من مدينة ميلان.