بالفيديو والصور.. حوار بين تركي بن طلال وأحد المزارعين في بللسمر

المواطن - سعيد آل هطلاء - بللسمر

حاور نائب أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أحد المزارعين في قرى بللسمر.

وجاء ذلك أثناء اطلاع الأمير تركي بن طلال على الجهود المُقدمة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى منطقة عسير.

وأظهرت مقاطع فيديو حوار نائب أمير عسير مع أحد المزارعين، حيث حرص على تشجيع المزارع وقال له: إنه يجب على وزير الزراعة الاطلاع على مجهودات وزارته في إعادة وتأهيل المدرجات الزراعية في عسير.

وفي سياق آخر، تفقد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير مشروع الإسكان بمحافظة خميس مشيط أحد مشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة الجاري تنفيذها بالمحافظة.

واطلع نائب أمير عسير على سير العمل بالمشروع الذي بلغت تكلفته 1.3 مليار ريال ويضم 2212 قطعة أرض و2802 وحدة سكنية و27 مدرسة و13 روضة و14 جامعًا ومسجدًا ومكتبة ومركزي رعاية صحية ومركز بريد و40 حديقة، بجانب المراكز الخدمية والتجارية الأخرى.