بالفيديو والصور.. مرور عسير يواصل حملاته المكثفة ضد المفحطين والمخالفين

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

واصل مرور عسير حملته المكثفة لرصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة وبالذات التفحيط، وشمل ذلك من قام بغلق الطرق عمداً أو السير في مواكب أو عرقلة الحركة بقصد اللهو واللعب والاستعراض.

وتم حجز عشرات المركبات المخالفة مع تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بحق كل مخالف

ودعا مرور المنطقة أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المسلمة لهم وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي لإزهاق أرواحهم أو مستخدمي الطريق، مشيرًا إلى أن الدوريات ستعمل بحزم، وحجز المركبات المخالفة في ظل استمرار هذه الحملات في مواقع التفحيط. متمنياً السلامة للجميع.



