بالفيديو والصور..منتزه الوادي بصامطة بلا دورات مياه والروائح الكريهة تزعج المتنزهين

المواطن - علي شيبان - جازان

تعتبر المتنزهات والحدائق العامة متنفساً للجميع ومعلَم من معالم محافظة صامطة وعامل جذب سياحي، ويتم استغلالها لإقامة الفعاليات والبرامج الترفيهية الموسمية.

وتعتبر حديقة “الوادي” بمحافظة صامطة بجازان من أكبر وأجمل الحدائق على مستوى المنطقة، ولكن أبدى عدد من أهالي المحافظة ومرتادي هذا المنتزه تذمرهم واستياءهم من عدم وجود مرافق ودوريات مياه ومصلى وعدم صيانتها الدورية.

-موقع المنتزه:

وقال الأستاذ محمد دغاس لـ”المواطن“: تعتبر حديقة “الوادي” بصامطة من أكبر الحدائق وأطولها وتشتهر بموقعها الاستراتيجي في شمال المحافظة على ضفاف وادي خلب ووقوعها بين عدة مدن وقرى مثل قرية البدوي وإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالخارش وضاحية الملك فهد وعدة قرى مجاورة لها، ويشهد هذا المنتزه إقبالاً كبيراً من قِبل المتنزهين طوال أيام الأسبوع وتقام فيه بعض الفعاليات والأنشطة.

– عدم وجود دورات مياه:

بدوره أضاف حسن مساوي قائلاً: رغم كبر المنتزه والذي يزدحم ازدحاماً كبيراً وخاصة في إجازة نهاية الأسبوع وأيضاً أيام الأجواء الماطرة من داخل المحافظة وخارجها إلا أنه يفتقر إلى أهم شيء وهو عدم وجود دورات مياه والمرافق التابعة لها أو مصلى، ومن المؤسف أن يكون هذا المنتزه الكبير بدون دورات مياه مما زاد من معاناة مرتاديه وخاصة كبار السن والنساء والأطفال.

-انتشار الروائح:

فيما تحدث “الكريري” قائلاً: إنه عند دخولك لهذا المنتزه وخاصة عند بعض الجلسات في أطراف المنتزه فإنه تنتشر الروائح الكريهة وخاصة رائحة “البول والبراز” أكرمكم الله، وذلك بسبب عدم وجود دورات مياه؛ ما يضطر بعض المتنزهين وخاصة الأطفال إلى “التبول” في أطرافه، أما كبار السن وخاصة الذين يعانون من مرض “السكر” فإنهم يلجأون إلى الذهاب إلى أطراف الوادي الشمالي للحديقة، ولك أن تتخيل الوضع الحالي في منتزه كبير جداً مثل منتزه “الوادي”.

-اختفاء النافورة الراقصة:

فيما أشار محمد هزازي أحد سكان “المسارحة” قائلاً: لقد فرحت أنا وأسرتي عندما سمعت بافتتاح النافورة الراقصة منذ أربعة أشهر، وأنا من مرتادي هذا المنتزه باستمرار أنا وأطفالي من أجل التنزه ومشاهدة هذه النافورة، ولكن للأسف لم أشاهد أي شيء وكأنها اختفت، وشاهدت بعض الأطفال يلعبون بالدراجات الهوائية في ساحتها أو أنها قد تعمل في مناسبات خاصة أو أيام محدودة، علماً بأني قد سألت الكثير وأفادوني أنهم لم يشاهدوا هذه النافورة تعمل منذ افتتاحها، وكم نتمنى تشغيلها في أيام نهاية الأسبوع.

-عدم الاهتمام والصيانة:

و تحدث مواطن آخر قائلاً: ليس من المعقول إنشاء حديقة بهذا الشكل وترك أهم شيء ألا وهي دورات المياه والمصلى، وأيضاً عدم الاهتمام بالمغاسل التي وضعت في هذا المنتزه والجلسات وخاصة في الجزء الشمالي حيث تحولت المغاسل إلى مكان وَحْل بسبب تجمع المياه فيه، ناهيك عن الرائحة الكريهة التي تنبعث منه، وأما الجلسات الخرسانية فلا يستطيع الجلوس فيها بسبب عدم نظافتها فمتى نشاهد الصيانة لهذه الأماكن؟

-رد الأمانة:

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان الأستاذ حسين معشي والذي أوضح قائلاً: تم طرح مشروع دورات مياه لمتنزه وحديقة الوادي بصامطة في منافسة عامة وهي حالياً في الترسية.

-مناشدة:

فيما ناشد العديد من أهالي المحافظة والقرى التابعة لها ومرتادي هذا المنتزه عبر “المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة توفير دورات المياه وإكمال المشروع وصيانته الدورية ونظافة المغاسل والجلسات من أجل تهيئتها للزوار وأهالي المحافظة.