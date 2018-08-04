بالفيديو والصور.. نهائي هاكاثون الحج.. التميز والإبداع والحصاد الجميل في جدة

المواطن - الرياض

اختتمت في جدة مساء أمس فعاليات هاكاثون الحج أضخم وأكبر فعالية تقنية على مستوى العالم، حيث تنافس العباقرة والمبدعون والمبرمجون والتقنيون، على مدار 3 أيام في عروس البحر الأحمر، لتقديم أفضل البرامج والخدمات للتيسير على ضيوف الرحمن بمشاركة مطورين ومبرمجين من أكثر من 100 دولة.

وشهد الحفل الختامي لهاكاثون الحج منافسة حامية بين المبدعين الشباب في مجال التقنية وتكنولوجيا الحاسب الآلي، من كل بقاع العالم في جدة عروس البحر الأحمر، لتقديم أفضل الحلول البرمجية للتيسير على ضيوف الرحمن، لتأتي الجائزة الأولى من نصيب الفريق السعودي والتي يتكون من فتيات سعوديات طامحات عبر تطبيق (ترجمان)، حيث حصدن مليون ريال قيمة الجائزة الأولى.

وتطبيق ترجمان Turjuman، يساعد على ترجمة الإرشادات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

لمسات سعودية مشرقة

وشهد هاكاثون الحج الذي نظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بمشاركة 2950 متسابقًا من مختلف دول العالم، حضورًا كبيرًا للكفاءات السعودية في عدد من اللجان، التي لم تألُ جهدًا في إبراز الحدث العالمي، الذي توج بجائزة غينيس للأرقام القياسية.

كما تظهر لمسات الشابات السعوديات في لجان التحكيم والنصح والإرشاد للمتسابقين.

وكشفت إحصائيات اللجان الرسمية أن هناك 16 سعودية من بين 130 مستشارًا وناصحًا و72 محكمًا يحملن شهادات عليا وخبرات في التخصصات ذات العلاقة بهاكاثون الحج ويقدمن الخدمة لـ717 فريقًا تضم 2950 متسابقًا.

جائزة المركز الثاني

بينما حقق تطبيق (محفظة الحاج) المركز الثاني في نهائي هاكاثون الحج وجائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

ويساعد تطبيق محفظة الحاج؛ الحجاج وضيوف الرحمن على إنجاز المعاملات المالية دون الحاجة لحمل الأوراق والأموال بعد الآن.

رؤى يحصد المركز الثالث

فيما فاز تطبيق “رؤى” بالمركز الثالث في ختام فعاليات هاكاثون الحج في جدة، وحصد جائزة قدرها 150 ألف ريال.

ويساعد تطبيق رؤى على نقل وتوثيق مشاعر الحجاج في أيام الحج للعالم أجمع.

بينما فاز فريق نسائي سعودي بجائزة التميز في هاكاثون الحج وتطبيقه في إدارة المخيمات الإلكتروني بجائزة التميز وقدرها 150 ألف ريال سعودي.

أهداف هاكاثون الحج

وتأتي استضافة هاكاثون الحج الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، استمرارًا لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن واغتنامًا للمواهب التقنية الشابة، التي تبرز ضمنها مشاركة المرأة في استكشاف وتطوير تقنيات موسم الحج.

ويهدف اتحاد الأمن السيبراني من تنظيم هاكاثون الحج إلى استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة، لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجيج؛ حيث تأتي هذه المبادرة في إطار التزام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية؛ مما يصب في مصلحة دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

#نهائي_هاكاثون_الحج | #هاكاثون_الحج استقطب العقول الرائدة وسخر الابتكارات التقنية لصنع التغيير في خدمة شعيرة الحج pic.twitter.com/hqCzfZuaDh — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 3, 2018