بالفيديو والصور.. 20 عارضًا ينهون مهرجان العسل الخامس بأبها

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

اختتم أمس مهرجان العسل الخامس الذي نظمته جمعية النحالين التعاونية بأبها خلال الفترة من 7 /11 حتى 2 / 12 / 1439 بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير حسين المري.

وقدم مدير عام صندوق التنمية الزراعية ورئيس جمعية النحالين التعاونية بأبها المهندس مشبب علي القحطاني شرحًا عن دور جمعية النحالين في تطوير وتسويق منتج العسل البلدي وما تقدمه الجمعية من دورات وورش عمل لتدريب النحال على الأساليب العلمية المتطورة في إنتاج العسل وتربية النحل.

وأوضح القحطاني أن المهرجان ضم 20 عارضًا بالإضافة إلى جناح الجمعية الذي اشتمل على جميع الأجهزة والأدوات التي يحتاجها النحال والتي تباع بأسعار معقولة وقد تصدر العسل البلدي التميز والمنافسة في العرض والطلب حيث كان الإقبال جيدًا لهذا العام والأسعار مناسبة والجودة عالية.

وطالب رئيس الجمعية بإنشاء قرية للعسل بمدينة أبها تضم جميع النحالين وباعة العسل البلدي وإيجاد مختبر نوعي لتحليل العسل تحت إشراف الجمعية والحد من أنواع العسل المجهولة والتي تباع على الطرقات السياحية والتي أثرت على سمعة العسل البلدي وتسويقه.