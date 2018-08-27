بالفیدیو.. سطو مسلح على مطعم شھیر بالریاض

بالفیدیو.. سطو مسلح على مطعم شھیر بالریاض

2018/08/27
الساعة 12:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

سطا شابان مسلحان وملثمان على مطعم وجبات سريعة شهیر بالرياض، مساء أمس، واستولیا على مبالغ مالیة كبیرة بعد أن أجبرا “الكاشیر” على فتح الخزانة.

وأظهر مقطع فیديو متداول التقطته كامیرا مراقبة داخل المطعم، الشابین الملثمین وبحوزتهما مسدسان، وقد أوقفا عمال المطعم بجوار الجدار، فیما أمرا الكاشیر بفتح الخزانة بعد أن ضرباه على رأسه، وسرقا ما فيها.

ومن المنتظر أن تُصدر الجهات الأمنیة بیاناً عن الواقعة في وقت لاحق.


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