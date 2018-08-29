بتوجيه الفيصل.. لجنة تنسيقية لتنفيذ المشاريع بمكة ومساعدة المتعثر منها

المواطن - واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بتشكيل لجنة تنسيقية تضم في عضويتها كافة الجهات الخدمية بالمنطقة ، وتتولى تنسيق تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات أمام المتعثر منها ، على أن يتم عقد اجتماع شهري برئاسة سموه لمناقشة تقارير اللجنة والتأكد من سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها ، إضافة إلى عملها على إعداد خطة بالمشاريع التي سيتم تنفيذها طيلة العام.

وأكد سموه خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وأمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف ومدراء القطاعات الحكومية بالمنطقة ، ضرورة العمل المشترك والتكاملي بين كافة الجهات ، بما ينعكس إيجاباً على تنفيذ المشاريع وصولاً لتحقيق الفائدة منها ، وبما يسرّع وتيرة العمل فيها ويسهم في تحويل المتعثر منها إلى قيد التنفيذ.

كما أكد الأمير خالد الفيصل أهمية مواكبة المرحلة الراهنة التي تشهد تنفيذ رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود ، وولي عهده الأمين-حفظهما الله- والتي وضعت على قمة هرمها النهوض بالوطن إنساناً ومكاناً ، مشدداً سموه على أهمية أن ترتقي المشاريع لطموحات القيادة وتحقق آمال إنسان المنطقة.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع تقارير الجهات حيال المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسب الإنجاز ، كما اطلع سموه على المشاريع المتعثرة وتمت مناقشة أسباب التعثر مع الأخذ في الاعتبار تذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل فيها.

وناقش الاجتماع أيضاً عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.