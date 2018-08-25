برلماني مصري: نجاح موسم الحج أكبر لطمة على وجه دول التسييس

المواطن - القاهرة

أشاد النائب البرلماني المصري خالد صالح أبو زهاد، بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لإنجاح موسم الحج لهذا العام، وما وفرته من إمكانات لضمان الأمان والراحة والاطمئنان لحجاج بيت الله الحرام، موضحاً أن المملكة نجحت في استقبال وتيسير رحلة ﻷكثر من 2 مليون حاج في الوقت الذي تفشل فيه بعض الدول في تنظيم مؤتمر.

وأضاف النائب البرلماني، في تصريحات صحفية له، أن العالم تابع بإعجاب وتقدير كبيرين ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من جهود عظيمة وإجراءات منسقة متطورة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين بلغ عددهم في هذا العام أكثر من مليونين و300 ألف حاج.

ولفت إلى أن نجاح المملكة بهذا الشكل الكبير في تنظيم موسم الحج شكل أكبر لطمة على وجه الدول التي تسعى إلى تسييس الحج، مشدداً على أن السعودية ستظل تبرهن في كل عام حرصها وعزمها على رعاية ضيوف الرحمن وتذليل كافة الصعوبات أمامهم لتسهيل أداء شعائرهم بكل سهولة وأمان.