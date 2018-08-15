برنامج لتهيئة للمعلمين قبل عودة الطلاب للمدارس.. يشمل 7 مهام

المواطن - الرياض

وجهت وزارة التعليم إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات بالإعداد الجيد لبداية العام الدراسي، وذلك من خلال تهيئة الهيئة التعليمية للقيام بمهامها من خلال تنفيذ برنامج التطوير المهني للمعلمين خلال أسبوع التهيئة قبل عودة الطلاب للمدارس.

وأوضحت وزارة التعليم في تعميم وزعته على إداراتها أن برنامج التهيئة سيكون على مستوى مكتب التعليم، وتشكل لجنة في كل مكتب تعليم وعضوية الأقسام ذات العلاقة لمتابعة وتنفيذ البرنامج، وتكون مهامها:

وضع خطة لتنفيذ البرنامج على مستوى المكتب، بناء على خطة إدارة التعليم.

الإشراف على تنفيذ البرنامج ودعم تقديمه داخل المدارس.

استقبال تقارير المدارس ودراستها.

إعداد تقرير البرنامج ورفعه للجنة المشرفة على البرنامج برئاسة المساعد للشؤون التعليمية.

وأما على مستوى المدرسة يتم تشكيل لجنة في المدرسة برئاسة قائد المدرسة لمتابعة تنفيذ البرنامج داخل المدرسة وتكون مهامها:

وضع خطة المدرسة لتنفيذ البرنامج، بناء على خطة مكتب التعليم.

الإشراف على تنفيذ البرنامج ودعم تقدمه.

التواصل مع مكتب التعليم عند الحاجة لدعم فني من مشرفي المكتب.

إعداد التقرير الختامي للبرنامج ورفعه لمكتب التعليم.