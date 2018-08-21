بريطانيا تتجاهل أصوات سياسية لإبطال صفقة اللحوم الحلال مع المملكة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تمضي الحكومة البريطانية قدمًا لإتمام صفقتها لتصدير لحوم الحملان المذبوحة على الطريقة الإسلامية إلى المملكة، متجاهلة آراء بعض السياسيين والمعنيين بالثروة الحيوانية في البلاد.

وحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية، فإن الحكومة البريطانية عازمة على إتمام الصفقة التي تم الاتفاق مع المملكة، وتجاهلت بعض الأصوات التي طالبت بذبح الحملان بعد تعريضها لصدمة دماغية تُفقدها الوعي، لتجنب شعورها بآلام الذبح.

ومن جانبها تصر لندن على إتمام الصفقة البالغة قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني على مدار الـ5 سنوات المقبلة، خاصة في ظل رغبة بريطانيا بتوسيع نطاق معاملاتها التجارية، استعدادًا للخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل

وتتم عملية الذبح وفقًا لمقتضيات الدين الإسلامي وأوامره، وذلك على النهج الحلال الذي شرعه القرآن وسُنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي لم يرد فيها أي ذكر لتنويم المذبوحات بالصدمات الكهربائية أو الدماغية قبل الهم بقطع رؤوسها.

يشار إلى أن الأوساط السياسية في بريطانيا قد حاولت استغلال الصفقة لتحقيق أهداف سياسية خاصة بشأن النيل من الحكومة وانتقاد تصرفاتها السياسية بشكل واضح.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يجب أن تصاب جميع الحيوانات بالصدمة – عادة باستخدام مسدسات صلبة إلى الدماغ أو الصعق بالكهرباء – قبل أن يتم ذبحها، وبالتالي فهي غير قادرة على الشعور بالألم.

وبخلاف تلك الحالة تراعى الشروط الإسلامية في الصفقات المشتركة التي تبرمها بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي، والتي تفرضها الدول الإسلامية التي تستورد اللحوم من تلك البلدان، وعلى رأسها المملكة.