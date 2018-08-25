بشروط.. شركة نسما للكهرباء توفر وظائف شاغرة بمسمى كهربائي

المواطن - جدة

أعلنت شركة نسما للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (كهربائي- Electrician) مسؤول عن القيام بالأعمال الكهربائية.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه القدرة على تحمّل ضغوط العمل مع الالتزام بقواعد الجودة والسلامة، ولديه الرغبة في التعلّم، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– كهربائي (Electrician).

مكان العمل:

– شركة نسما للكهرباء بمحافظة جدة.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- لديه القدرة على تحمّل ضغوط العمل مع الالتزام بقواعد الجودة والسلامة.

3- لديه الرغبة في التعلّم.

4- الاستعداد لمتابعة التعليمات.

موعد وطريقة التقديم:

التقديم متاح الآن، وينتهي بتاريخ 17/ 10/ 2018م، من خلال الرابط التالي (هنا).