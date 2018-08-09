بعدسة “المواطن”.. 20 صورة تجسد الطموح والإبداع في حكايا مسك

المواطن - تصوير : أثير الحربي - الرياض

رصدت عدسة “المواطن“، لقطات من فعالية حكايا مسك في يومها الثاني بالرياض، حيث يلتقي الفنانون والمبدعون وأصحاب المواهب من الشباب والشابات.

وشهدت فعالية “حكايا مسك” في يومها الثاني في الرياض ورش عمل ومشاركات من الشباب المبدع الطامح لتحقيق النجاح في مجالات إبداعية عدة، منها المسرح والكتابة والإلقاء والأنيميشن والرسم.

فعالية حكايا مسك نظمها مركز المبادرات بمؤسسة مسك الخيرية، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويشارك في حكايا مسك مجموعة من الشباب المبدعين الذين يمثلون مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مشاركين من 11 دولة، لتقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتدريبية والفنية على مدى خمسة أيام.

وتجمع فعالية حكايا مسك نخبة من المشروعات والتجارب الشبابية الناجحة في مسارات متعددة تشمل الإنتاج والإنيميشن والكتابة والمسرح واستضافة عددٍ من المنصات الإعلامية المعروفة عربيًّا وعالميًّا، وتخصيص جزءٍ لمبدعي التقنية في قسم “حكايا تك”.

وتتيح فعالية حكايا مسك للموهوبين اقتناء الأدوات والتقنيات المبتكرة في سوق يضم أكثر من 30 ركنًا مختلفًا، بالإضافة إلى قسم خاص بالمنتج الصغير، ومساحة لعربات الطعام.