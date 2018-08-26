بعد إعلان وفاته رسمياً.. ماذا تعرف عن السناتور الأمريكي جون ماكين

المواطن - الرياض

توفي السناتور الأمريكي جون ماكين، اليوم الأحد، بعد مضاعفات إصابته بسرطان الدماغ، عن عمر ناهز الـ81 عاماً.

وأفاد مكتب السناتور الجمهوري في بيان بأن السناتور جون سيدني ماكين الثالث توفي في الساعة الرابعة والدقيقة 28 من بعد ظهر الخامس والعشرين من أغسطس 2018.

وعزت عائلة ماكين سبب الوفاة إلى قراره التوقّف عن تلقّي العلاج من المرض الخبيث.

وأصيب السناتور عن ولاية أريزونا بالغليوبلاستوما وهو نوع شديد العدوانية من سرطان الدماغ.

جانب من حياته

انخرط جون ماكين في أكاديمية القوات البحرية الأمريكية في يونيو 1954 وخدم في القوات البحرية إلى العام 1981 وكان طياراً على قاذفة قنابل في حرب فيتنام، وانتخب ممثلاً عن ولاية أريزونا بالكونغرس العام 1982 وأصبح نائباً عن الولاية العام 1986.

عُرف السيناتور جون ماكين بمواقفه وهجومه اللاذع ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسياساته الخارجية خصوصاً فيما يتعلق بروسيا ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بـ”القاتل” إلى جانب مواقفه من إيران والبرنامج النووي وملف الحرب السورية ومطالباته لإرسال قوات أمريكية والتدخل برياً لحل الأزمة.

كذلك أمضى ماكين الطيار في البحرية الأميركية سنوات عديدة أسير حرب في فيتنام بعد أن أُسقطت طائرته في أجواء هانوي خلال مهمة قصف.

خسارته الانتخابات الرئاسية

كما خسر الانتخابات الرئاسية عام 2008 التي خاضها في مواجهة أوباما، وتعرض لانتقادات كثيرة بسبب اختياره سارة بايلن المثيرة للجدل مرشحة لمنصب نائب الرئيس.

وكان ماكين من أشد معارضي ترامب وكان غائباً منذ شهور عن مجلس الشيوخ إذ كان يلازم منزله في أريزونا للعلاج من السرطان.

قالوا عنه بعد وفاته

وعلق على وفاة جون ماكين، الرئيس الديمقراطي السابق، باراك أوباما، الذي هزم ماكين في الانتخابات الرئاسية في 2008، حيث قال إن “جون وأنا كنا ننتمي إلى جيلين مختلفين، كانت لدينا أصول مختلفة تماماً، وتواجهنا على أعلى مستوى في السياسة، لكننا تشاركنا، على الرغم من اختلافاتنا، ولاءً لما هو أسمى، للمُثل التي ناضلت وضحت من أجلها أجيال كاملة من الأميركيين والمهاجرين”.

من جانبه، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى إطلاق اسم جون ماكين على مبنى تابع للكونغرس كان فيه مكتب السناتور الراحل.

ترامب يقدم تعازيه

أما الرئيس دونالد ترامب، الذي كان على خصام علني مع ماكين، فقدم تعازيه إلى أسرة الراحل في تغريدة لم يأتِ فيها بتاتاً على ذكر أي جانب من جوانب حياة ماكين المهنية أو الشخصية.

وقال ترامب في تغريدته “أقدم التعازي وأصدق احترامي لعائلة السناتور جون ماكين. قلوبنا وصلواتنا معكم!”.

وكانت أسرة جون ماكين قررت، يوم الجمعة الماضي، وقف علاجه لسرطان الدماغ، الذي يكافحه منذ أكثر من عام، في إعلان أثار موجة نادرة من التعاطف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تكريماً لبطل حرب فيتنام والخبير السياسي البارز في الحزب الجمهوري.