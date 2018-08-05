بعد التسجيل.. هل تُحتسب الدفعات السابقة من حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن احتساب الدعم بعد التسجيل في البرنامج، وهل يكون من تاريخ صدور الأهلية والاستحقاق، أم يتم احتساب الدفعات السابقة؟

وتفاعلت خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على استفسار في هذا الشأن، موضحةً أنه “يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الأهلية والاستحقاق من غير احتساب الدفعات السابقة”.

وباتت 4 أيام فقط تفصلنا على إيداع الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين، بمشيئة الله، يوم الخميس المقبل، وهو التاسع من شهر أغسطس الجاري، حيث يوافق اليوم العاشر يوم الجمعة الإجازة الرسمية في البلاد، حيث سيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية 10 يوليو.

ويستمر التسجيل في الدفعة العاشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويصرف دعم حساب المواطن، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.