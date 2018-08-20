بعد بتر ساقه.. ياسر السيد: الملك سلمان حقق حلمي المستحيل وهذه أمنيتي المتبقية

المواطن - المشاعر المقدسة

لم يتوقع الحاج ياسر جودة السيد أنه سيتمكن من أداء الحج بعد أن بترت رجله إثر حادثة إطلاق صاروخ على حافلة كان يستقلها في عام 2013م لينهي بذلك خدمته التي امتدت إلى 25 عاماً في السلك العسكري المصري ، إلا أنه يؤكد أن الملك سلمان حقق حلمه الذي كان يراه مستحيلاً في الحج لأول مرة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية رغم سيره على قدم واحدة .

يعود الحاج ياسر بالذاكرة إلى أحداث إصابته في العام 2013 والذي شهد أحداثاً دامية بسبب محاولة الإرهابيين زعزعة أمن وسلامة مصر وشعبها وجعلها أداة سهلة في أيادي قوى الشر والظلام، مشيراً إلى أنه في مدينة رفح شمال سيناء تعرض باص كان يستقله إلى صاروخ أدى إلى إصابته في رجله مما استدعى نقله للمستشفى وتقديم كافة سبل العلاج له وهناك قرر الأطباء بتر رجله حفاظاً على سلامته وتركيب طرف صناعي متحرك لتنتهي خدمتي العسكرية التي أمضيت فيها 25 عاماً لا أزال أفتخر بها وأعتبرها وساماً على صدر في حماية مصر.

يقول السيد : أتيت لأداء العمرة قبل عامين وكنت أحلم بأن أحج ولكن هذا الحلم أشبه بالمستحيل لوضعي الصحي إلا أن الملك سلمان حقق هذا الحلم وكم هي سعادتي عندما تلقيت المكالمة الهاتفية لإبلاغي بذهابي للحج .

وعن الطرف الصناعي يشير إلى أنه تم تجهيزه له فوراً بالمستشفى الذي تم علاجه به بمصر بالإمكانيات المتوفرة وبشكل متحرك يسمح له بفكه وتركيبه إلا أنه متعب وتسبب في إصابات جلدية مما دعاه إلى استخدام عكازين بدلاً عنه في أغلب تحركاته .

وختم حديثه بقوله : أتمنى أن أنعم بطرف ثابت بإمكانيات عالية تسهل لي تحركاتي والاستغناء عن الطرف المتحرك والعكازين.