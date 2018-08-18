بعد دق على عمتك .. السجن وغرامة تصل 500 ألف ريال عقوبة التشهير

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة، أن المساس بالحياة الخاصة بالتصوير بأي وسيلة تقنية، أو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة معلوماتية عقوبتها السجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل 500 ألف ريال.

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن استعمال القوة أو التهديد في حق رجال الأمن لثنيهم عن عملهم، أو لإجبارهم على أداء عمل غير مشروع، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأضافت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن عقوبة استعمال القوة أو تهديد رجال الأمن عقوبتها السجن مدة تصل 10 سنوات، وغرامة تصل مليون ريال.

وكشف مرور مكة المكرمة حقيقة مقطع الفيديو المتداول والذي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتطاول اللفظي على رجل المرور وتوجيه اتهامات باطلة له حين طلب منه إبراز هويته لتسجيل مخالفة عليه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في يوم الثلاثاء الموافق 3/ 12/ 1439هـ، وأثناء قيام أحد رجال المرور بمهامه، عند تقاطع جسر المنصور بالعاصمة المقدسة، رصد مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة، وعند قيام رجل المرور بالطلب من سائقها إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، رفض التجاوب وبادر برفع صوته عاليًا بغوغائية.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن مرافقتي المخالف، زوجته وابنته، قامتا بتسجيل كلامه موجهًا اتهامات باطلة لرجل الأمن في محاولة لقلب حقيقة الموقف والتهديد باستخدامها في ابتزازه لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي قام بارتكابها، وقد تم إيقاف السائق المخالف ومرافقتيه لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.