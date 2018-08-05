بعد فوزه بـ FIFA eWorldCup.. تعرف على جوائز مساعد الدوسري

المواطن - مروة نبيل

مساعد الدوسري بات اللاعب الأشهر في مسابقات الألعاب الإلكترونية هذا العام، ونجح في الحصول على لقب FIFA eWorldCup بعد فوزه على البلجيكي ستيفانو بينا.

وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على تهنئة السعودي مساعد الدوسري بالتتويج بلقب FIFA eWorldCup، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر حساب “فيفا” الرسمي باللغة العربية على “تويتر”، صورًا للبطل مساعد الدوسري خلال استلامه كأس FIFA eWorldCup وهو يحمل العلم السعودي، ويحتفل بالتتويج.

وكشف “فيفا” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن الجوائز التي حصدها مساعد الدوسري بعد تتويجه بلقب FIFA eWorldCup، حيث حصل على كأس البطولة الذهبية والجائزة المالية الكبرى التي تُقدر بـ250 ألف دولار.

وأشار حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم على “تويتر”، إلى أن السعودي مساعد الدوسري حصل على تذاكر لحضور حفل توزيع جوائز TheBest، ومقابلة جميع النجوم في لندن، يوم 24 من شهر سبتمبر المقبل.

وتوج مساعد الدوسري بلقب FIFA eWorldCup، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب البلجيكي ستيفانو بينا، بنتيجة 4/0 في مجموع المباراتين.

وسبق أن حقق مساعد الدوسري بطولة العالم للألعاب الإلكترونية FUT Champions Cup، التي أُقيمت في مدينة مانشستر، شهر أبريل الماضي، ليواصل تألقه في اللعبة الشهيرة ويحصد لقب FIFA eWorldCup.

وعلق مساعد الدوسري على تتويجه عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “اللهم لك الحمد، قبل ٤ شهور حققت بطولة العالم تحت مظلة EA وحققت كأس العالم تحت مظلة FIFA كأول لاعب في تاريخ اللعبة يحقق بطل العالم مرتين وفي موسم واحد.. أشكر جميع من ساندني ودعمني وهذه هدية ثانية لكم”.