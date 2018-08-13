بعد مباراة ليفربول ضد وست هام .. محمد صلاح يواجه خطرًا كبيرًا .. لماذا؟!

المواطن - محمد سمعه

تألق النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول برباعية دون رد في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019.

وذكرت صحيفة الميرور الإنجليزية، أن محمد صلاح يواجه خطرًا حقيقيًّا، حيث شُوهد وهو يتصفح هاتفه أثناء قيادة السيارة بعد نهاية مباراة ليفربول ضد وست هام، مما سيعرضه للمسألة القانونية.

ومن المعروف أنه من الممنوع في إنجلترا، استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة، وبعد نهاية مباراة ليفربول ضد وست هام والتقاط الصورة لمحمد صلاح، فاللاعب المصري مهدد بالغرامة من قبل الشرطة والقضاء الإنجليزي.

من ناحية أخرى شهدت مباراة ليفربول ضد وست هام، تألقًا كبيرًا من اللاعب السنغالي ساديو ماني، والذي سجل هدفين في شباك النادي اللندني لصالح نادي ليفربول.

وبلا شك فإن فوز الريدز في مباراة ليفربول ضد وست هام، سيعطي دفعة معنوية قوية للريدز من أجل المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، خاصة أن ليفربول لم يفز بلقب الدوري الإنجليزي منذ موسم 1989- 1990.

يأمل الريدز بعد الفوز في مباراة ليفربول ضد وست هام، عدم فقدان أي نقاط في المباريات المقبلة، وذلك من أجل البقاء في المربع الذهبي ومحاولة المنافسة على لقب البريميرليج.

وبعد نهاية مباراة ليفربول ضد وست هام، سيواجه الريدز في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي نادي كريستال بالاس يوم الاثنين المقبل، في مباراة تُقام في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وخلال مباراة ليفربول ضد وست هام، عاد النجم الإنجليزي دانيل ستوريدج لتسجيل الأهداف حيث سجل الهدف الرابع، ليثبت جدارته بالتواجد في صفوف الريدز بالموسم الحالي.

لم يشارك اللاعب الكرواتي ديان لوفرين في مباراة ليفربول ضد وست هام، بسبب الإصابة والتي يعاني منها في منطقة الحوض.