بعد مرض تركي ال الشيخ .. مغردون: سلامتك ما تشوف شر

المواطن - محمد سمعه

أثلجت صدور الجماهير السعودية بعد نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مرض تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وقبل مرض تركي ال الشيخ، كان رئيس الهيئة العامة للرياضة كتب عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك قائلًا: أنا سأدخل المستشفى اليوم، وأحب أودعكم بهذه المنشورات.

ويذكر أنه قبل إعلان مرض تركي ال الشيخ، كان رئيس الهيئة العامة للرياضة ومالك نادي بيراميدز المصري، عن أن فريقه سيبرم صفقة من العيار الثقيل في شهر يناير المقبل وخلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاطفت الجماهير السعودية مع مرض تركي ال الشيخ، حيث كتب ماجد الفهيد عبر حسابه في تويتر: الحمد لله على سلامتك معالي المستشار، إن شاء الله آخر الأوجاع.

بينما كتب أحمد خالد تعليقًا على مرض تركي ال الشيخ: الحمد لله على السلامة يا معالي المستشار، وما تشوف شر والله يعافيك على جهودك والتي قدمتها في الفترة الماضية.

وبعد انتشار الأخبار حول مرض تركي ال الشيخ، كتب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: الحمد لله أنا بخير، وأول واحد في حفل انطلاقة الدوري إن شاء الله.

وعلق سامي الجابر رئيس نادي الهلال حول إتمام صفقة اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز لصالح الزعيم رغم مرض تركي ال الشيخ قائلًا: إلى ما قبل دخوله المستشفى، كان يتابع ويدعم لحظة بلحظة، حتى حُسمت الصفقة وأصبح جوميز هلالي.

وقبل مرض تركي ال الشيخ ودخوله إلى المشفى كان رئيس هيئة الرياضة علق حول تغيير صفقات الأندية لصالح أندية أخرى قائلًا: لم نختر لاعبين للأندية، وإذا طلبت منا المساعدة في عملية التعاقد، فمن واجبنا تسهيل كل شيء، رؤساء أنديتكم هم المسؤولين عن الاختيارات.

يذكر أنه قبل مرض تركي ال الشيخ، كان رئيس الهيئة العامة للرياضة ساهم في تعاقد الهلال مع بافيتيمبي جوميز، كما ساهم آل الشيخ في إعطاء النصر اللاعب المغربي عبدالرازق حمد الله رواتبه.