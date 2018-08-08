بلدية أحد رفيدة تتجاوب مع “المواطن” لسفلتة شارع متوسطة درب العقيدة

المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

تجاوبًا مع ما نشرته “المواطن” بتاريخ 13/ 3 /2018 بخصوص مطالبات بسفلتة شارع مدرسة درب العقيدة المتوسطة، بدأت بلدية أحد رفيدة سفلتة الشارع المؤدي إلى المدرسة.

والمشروع مُدرج ضمن الأولوية في المشاريع التي تنفذها بلدية أحد رفيدة، وبإشراف من قبل رئيس البلدية محمد سالم الوادعي.

وأكد الوادعي أن إدارته ومنسوبيها يعملون بكل جهد وتفانٍ ويمضون قُدُمًا من أجل تحقيق المصلحة العامة التي تخدم المواطنين وتلبي مطالبهم.

“المواطن “وإدارة مدرسة درب العقيدة المتوسطة تتقدم بالشكر إلى رئيس ومنسوبي البلدية لتجاوبهم.