بنسبة نمو 9 %.. السعودية تنقل 3,13 مليون ضيف على متن 18616 رحلة في يوليو

المواطن -الرياض

حققت الخطوط السعودية قفزة جديدة في معدلات الأداء التشغيلي خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وأبان تقرير الأداء لشهر يوليو أنه تم نقل أكثر من (3,13) مليون ضيف على (18,616) رحلة داخلية ودولية بنمو تبلغ نسبته (9%) في أعداد الضيوف و(6%) في عدد الرحلات، وسجل المعدل اليومي لشهر يوليو 2018م تشغيل أكثر من (600) رحلة ونقل ما يزيد على (100) ألف ضيف يومياً، وبذلك يرتفع إجمالي أعداد الضيوف منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو إلى أكثر من (20) مليون ضيف وعدد الرحلات إلى (124,716) رحلة.

وتفصيلاً، فقد تجاوز عدد الضيوف المنقولين على القطاع الداخلي خلال شهر يوليو (1,52) مليون ضيف تم نقلهم على (10,565) رحلة، وبلغ ضيوف القطاع الدولي أكثر من (1,61) مليون ضيف محققا قفزة كبيرة بنسبة (16%) عبر أكثر من (8) آلاف رحلة دولية.

وتأتي هذه الأرقام المتنامية لتؤكد فعالية خطة “السعودية” لموسم الصيف في الوقت الذي تتواصل فيه كذلك العمليات التشغيلية لموسم الحج عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بكل اقتدار، ويقف خلف هذا النجاح المتواصل كوادر وطنية عالية الكفاءة والتأهيل إلى جانب توفير الإدارة العليا لكافة الإمكانات التي تعين على تطبيق الاستراتيجيات وجعلها واقعاً ملموساً.

وأكد مدير عام الخطوط الجوِّية العربية السعودية الـمهندس صالح بن ناصر الجاسر أن مواصلة تحقيق الـمعدَّلات الـمتنامية في أرقام الأداء التشغيلي خلال شهر يوليو وكذلك تنامي العمليَّات التشغيلية منذ بداية العام يعكس النُمو الشامل الذي تشهده الـمؤسسة وشركاتها ووُحداتها الاستراتيجية في إطار برنامج التحوُّل الذي يجري تنفيذه متَّسقاً مع برنامج التحوُّل الوطني، والخطة الاستراتيجية التي تتضمَّن زيادة السِّعة الـمقعدية على القطاع الداخلي والتشغيل إلى وُجهات دولية جديدة.

وأوضح المهندس صالح الجاسر أن وصول المزيد من الطائرات الجديدة وانضمامها لأسطول “السعودية” والاستثمار الأمثل للأسطول شكّل عاملاً مهماً في تنفيذ الخطط التشغيلية لـ”السعودية” وحدّ كثيراً من عدم توفُّر الحجوزات والـمقاعد على الرحلات الداخلية بعد زيادة السعة الـمقعدية للقطاع الداخلي وأسهم في تحقيق هذه الـمعدَّلات الـمتنامية على القطاعين الداخلي والدولي.

وعبَّر مدير عام الخطوط السعودية عن ثقته بمواصلة نمو الأداء التشغيلي وتحقيق أرقام جديدة للناقل الوطني بنهاية العام الحالي 2018م، مُشيداً بجهود كافة القطاعات التشغيلية والشركات والوحدات الاستراتيجية للمؤسسة في تحقيق الأداء المميز والأرقام القياسية، مؤكِّداً حرص المؤسسة على تطوير شبكة الرحلات الداخلية والدولية للناقل الوطني بما يسهم في خدمة الطلب الـمتزايد على السفر بتوفير خدمات النقل الجوي لمختلف شرائح الضيوف على القطاعين الداخلي والدولي، وتطوير الأداء والمنتجات والخدمات ومواصلة النمو وزيادة السعة المقعدية داخلياً، والتوسع في التشغيل الدولي والمساهمة في تطوير صناعة النقل الجوي في المملكة .

الجدير بالذكر أن الأداء التشغيلي للخطوط السعودية يسجل نمواً متواصلاً وفق أهداف ومبادرات برنامج التحول SV2020 الذي تم إطلاقه منتصف عام 2015م ومن هذه المبادرات أكبر برنامج لتحديث وتنمية الأسطول في تاريخ المؤسسة وقد تم خلال أقل من ثلاثة أعوام استلام أكثر من (70) طائرة جديدة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم وساهم انضمام المزيد من الطائرات الجديدة إلى أسطول “السعودية” في تمكينها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بطرح المزيد من السعة المقعدية على القطاع الداخلي والتوسع في التشغيل الدولي، حيث تم تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى (10) وجهات دولية جديدة و (3) وجهات أخرى موسمية .