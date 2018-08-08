بهذه الطريقة تدخل المركبات والدراجات النارية المشاعر المقدسة في موسم الحج

المواطن - مكة المكرمة

أتاح المرور السعودي إمكانية الحصول على تصاريح الحج للمركبات، حيث يمكن للشركات والمؤسسات استخراج تصريح دخول المركبات والدراجات النارية في المشاعر المقدسة.

وقال المرور السعودي: إن الحصول على تصاريح للمركبات يجب أن يتم عبر مراجعة قيادة شؤون المرور لطلب الخدمة وتفويض مندوب للحصول على تلك التصاريح، ثم يتم إرسال كلمة المرور عبر هاتف المندوب الذي يقوم بإتمام باقي الإجراءات عبر الانترنت.

ويمكن الدخول إلى الخدمة عبر الرابط التالي (هنا)

وكان المرور السعودي قد أطلق اليوم الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج 1439هـ؛ وذلك تسهيلًا لحركة الحجاج وتوفيرًا لأعلى سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتتضمن الخرائط التفاعلية معلومات تفصيلية عن الحركة المرورية لحج 1439هـ، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة عن الأمن العام فيما يخصهما.